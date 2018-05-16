Дыма без огня не бывает: Клуб «СКА-Хабаровск» покинули тринадцать футболистов

Клуб «СКА-Хабаровск» финишировал на последнем месте в чемпионате России, набрав 13 очков, и вылетел в Футбольную национальную лигу. И это имело свои следствия.

Поговаривали разное, в том числе намекали на откаты, видимо дыма без огня не бывает.

Как говорится, глупая баба с возу, кобыле легче. Руководство клуба «СКА-Хабароск» расторгло контракты с 13-тью футболистами.