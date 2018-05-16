Новости
Дыма без огня не бывает: Клуб «СКА-Хабаровск» покинули тринадцать футболистов
Клуб «СКА-Хабаровск» финишировал на последнем месте в чемпионате России, набрав 13 очков, и вылетел в Футбольную национальную лигу. И это имело свои следствия.
Поговаривали разное, в том числе намекали на откаты, видимо дыма без огня не бывает.
Как говорится, глупая баба с возу, кобыле легче. Руководство клуба «СКА-Хабароск» расторгло контракты с 13-тью футболистами.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема6 972
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 724
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 785
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 698
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136