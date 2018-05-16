В Хабаровске дети хором грянули по- японски «Мой сосед Тоторо»

В Хабаровске состоялся XVI конкурс любителей караоке среди горожан изучающих японский язык в стенах Хабаровского государственного университета экономики и права.

Активное участие в конкурсе приняли не только студенты, но и школьники. Им даже удалось занять победное первое место в групповом исполнении. С песней «Мой сосед Тоторо» победили ученики 5 класса КГАОУ "Краевого центра образования".

В категории сольного исполнения артистизмом и харизмой жюри покорил Павел Калашников - студент ХГУЭП.