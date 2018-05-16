Новости
В Хабаровске дети хором грянули по- японски «Мой сосед Тоторо»
В Хабаровске состоялся XVI конкурс любителей караоке среди горожан изучающих японский язык в стенах Хабаровского государственного университета экономики и права.
Активное участие в конкурсе приняли не только студенты, но и школьники. Им даже удалось занять победное первое место в групповом исполнении. С песней «Мой сосед Тоторо» победили ученики 5 класса КГАОУ "Краевого центра образования".
В категории сольного исполнения артистизмом и харизмой жюри покорил Павел Калашников - студент ХГУЭП.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема6 984
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 726
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 786
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 699
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136