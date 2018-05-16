Туристические кластеры Хабаровского края поддержит правительство России

Туристический укрупненный инвестиционный проект в сфере круизного туризма «Амур» Хабаровского края вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В рамках проекта будут созданы три кластера: «Амур-Хабаровск», ТРК «Комсомольский» и маршрут «Северный Сихотэ-Алинь».

По словам заместителя министра культуры правительства Хабаровского края Виталия Селюкова, река Амур является одной из главных достопримечательностей Востока России. Путешествие по ней – это возможность увидеть красивые пейзажи, посетить интересные города, познакомиться с историей и культурой региона, традициями коренных малочисленных народов.

- Это наиболее значимые проекты, которые в ближайшие годы будут определять развитие туризма в крае, - сообщил Виталий Селюков. - В каждом из них заложена большая доля госфинансирования. Но также требуются и серьезные частные инвестиции. Поэтому для их успешной реализации обязательно необходима федеральная поддержка».

По проекту первого кластера продолжится создания круизного маршрута «Остров Большой Уссурийский – Шантары». По словам Виталия Селюкова, необходимо завершить четвертый этап реконструкции центральной набережной Хабаровска. Предстоит построить лагуну и причальную стенку для круизных судов и яхт. В настоящее время реализуется 3-й этап, в 2018 году будут завершены первый и второй. Общая стоимость работ оценивается в 1,1 млрд рублей.

В ТРК «Комсомольский» войдет сразу пять субкластеров: «Авиационный», «Силинский», «Центральный», «Холдоми» и «Ключевая сопка». В них по плану будет построено 17 крупных объектов, что позволит реализовать около 35 отдельных проектов. Речь идет о прокладке дорог, линий электропередачи, инженерных сетей, организации автостоянок, создании инфраструктуры. Оценочная стоимость вложений составляет 4,8 млрд рублей, 3,7 млрд рублей поступит из внебюджетных источников.

Очень перспективным проектом может стать авто-туристский кластер «Северный Сихотэ-Алинь». Недавно в Хабаровском крае была сдана новая автодорога «Лидога-Ванино». По пути ее следования расположено несколько примечательных для туристов мест. Но инфраструктуры вдоль трассы пока нет. В рамках кластера предполагается создать сеть объектов для комфортных путешествий.

Виталий Селюков сообщил, что общий объем финансирования по всем трем кластерам составит 10,8 млрд рублей. Из них 2,6 млрд - средства федерального центра, 656,8 млн рублей предоставит консолидированный бюджет края. Около 7,6 млрд рублей необходимо привлечь из внебюджетных источников.