Хабаровчанин Дмитрий Коньков стал героем проекта на телеканале «Матч! Боец»

Жителю Хабаровска Дмитрию Конькову, подполковнику в отставке, посвящен эпизод проекта телеканала «Матч! Боец», где рассказано о том, какой путь проделали смешанные единоборства от «кровавой бойни без правил» до официально регулируемого вида спорта.

История зарождения смешанных единоборств в Хабаровске датируется концом 1990-х — началом 2000-х годов. Подполковник Дмитрий Коньков только вышел на пенсию после успешной службы в органах внутренних дел и на таможне. Руководил Дмитрий спецподразделением СОБР, был заместителем начальника хабаровской таможни, но сидеть на месте после более чем 15-летней работы защиты граждан от преступности не хотелось. Любитель спорта,с большой базой киокушинкай каратэ и греко-римской борьбы собрал 17 единомышленников и поставил вопрос — а чем заниматься дальше? В то время все больше в мире стали узнавать о боях без правил. Тех самых, что сегодня именуются смешанными единоборствами.

Первое время турниры проходили только в Хабаровске. Потенциальные организаторы в других регионах не понимали — для чего такие бои и зачем вкладывать деньги. Но второй точкой на карте спустя время стал Сахалин, давший великого чемпиона Евгения Лотина. Далее — Владивосток, Благовещенск, и вот сегодня MFP охватило весь Дальний Восток, проводя различные соревнования.

Кстати, 26 мая состоится очередной турнир лиги, он пройдет в Платинум Арене

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