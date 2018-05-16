Хабаровская дача: Нитрат - великий и ужасный!

В быту овощи и фрукты с повышенным содержанием нитратов хозяйки называют «отравленными». Нитратами напичканы взрывчатка и… овощи.

Порох с грядки

Нитраты существовали на земле задолго до появления человека. Без них, вообще-то, невозможна сама жизнь. Это соли азотной кислоты (селитры), и вредны они не сами по себе, вреден их избыток. Селитра же, как известно, была сырьем для производства пороха. На этом основании французский ученый С. Белль еще в середине XVIII века предлагал использовать свеклу (обладающую свойством особенно активно накапливать нитраты) для… производства пороха, уверяя, что путем переработки калийной селитры, добываемой из свекольной патоки, можно получить столько пороха, сколько потребуется для обороны Франции.

Прежде всего, нужно понимать, что нитраты - естественные компоненты любого растения и в допустимых пределах никакого вреда не приносят. Но под действием некоторых факторов накопление и концентрация нитратов в растении и плоде усиливаются. Сами растения от переизбытка нитратов не страдают. Наоборот, благодаря этим соединениям азота они растут. Влияние же нитратов на человеческий организм пока окончательно не изучено, но компромата собрано немало. Смертельная доза нитратов для взрослого человека - от 8 до 14 граммов. Отравиться можно и меньшим количеством. Есть данные, что превышение суточной нормы нитратов (5 миллиграммов на килограмм живого веса - по рекомендациям ВОЗ) ведет к заболеваниям крови, нервной системы и онкопатологиям. Особенно тяжело переносят такие передозировки дети первого года жизни: их организм еще не сформировал защитные механизмы. Самое печальное, что нитраты охотно собирает грудное молоко: молодым мамам надо внимательно следить за своим рационом. Дети на нитратах, по наблюдению ученых, вырастают быстро, как овощи на грядках, но получаются при этом длинными и очень тонкими.

Как с ними бороться?

Нет другого пути освобождения от нитратов, кроме повышения культуры земледелия. Чтобы снизить содержание нитратов в растительной продукции, необходимо прежде всего правильно применять удобрения, особенно азотные. Именно они способствуют получению более высоких и ранних урожаев, потому садоводы-любители нередко стараются внести в почву побольше минеральных удобрений. Тут их «щедрость» и оборачивается вредом. Отсюда первый практический вывод: давайте удобрения лишь в том случае, если они действительно необходимы растениям для нормального роста и развития. Наиболее резко увеличивается концентрация нитратов в овощах при применении нитратных форм удобрений (аммиачная, калиевая, натриевая селитры). Подкармливать растения лучше амидными или аммонийными формами (карбамид, сульфат аммония). Еще лучше органические удобрения, но и они, даже навоз, - в меру! Ни в коем случае не вносите в почву свежий навоз, лучшее удобрение - зрелый торфонавозный компост, пролежавший в штабеле не менее 3 - 4 месяцев и перелопаченный 2 - 3 раза. Старайтесь вносить компост в теплую погоду. Если хотите использовать в качестве органического удобрения птичий помет, смешайте его с двойной дозой торфа.

Особенно чувствительны к азотным удобрениям огурцы и кабачки. Можно давать под них компост из расчета 5 - 6 кг на кв. м, желательно вместе с минеральными удобрениями, только нужно следить, чтобы азот в них был сбалансирован с другими элементами питания (лучшее соотношение азота, фосфора и калия соответственно 1:1, 5:1, 2). При посеве корнеплодов специалисты советуют сыпать гранулы суперфосфата прямо в рядки (5 - 10 г на кв. м), затем засыпать их на 2 см землей, а потом уже вносить семена. Очень нежелательны поздние азотные подкормки. Тем более что и растению приносят мало пользы, ведь те используют азот только в начале вегетации, когда растут. Лучшие сроки подкормки - конец июня - начало июля. Достаточно будет дать по 10 г мочевины на 10 литров воды, и то только тем растениям, которые испытывают в подкормках недостаток. Поздние азотные подкормки затянут рост растения, а концентрация нитратов при этом резко усилится. Кстати говоря, овощи и плоды с избыточным содержанием нитратов не хранятся долго, быстрее портятся.

Если в почве уже много нитратов, ее можно оздоровить с помощью промежуточных культур, например, трав, особенно люцерны. Она обладает способностью «поднять» нитраты даже с 4-метровой глубины и впитать их в себя. На содержание нитратов в растениях влияют и другие причины: сроки посадки и уборки, резкие перепады температур, влажность воздуха, освещенность… Если лето дождливое, прохладное, да к тому же не хватает солнца, нитратов накапливается порой больше, чем при внесении излишнего азота. При недостатке освещенности нужно расположить посадки там, где они смогут максимально получать редкие солнечные лучи. Не сажать растения густо - тогда они получат больше света и воздуха, лучше будет проходить обмен веществ. Стараться всеми силами продлить сезон: сажать раньше, убирать урожай позже. Картофель, к примеру, лучше сажать проращенными и прогретыми клубнями. Каждый день имеет значение. Ученые подсчитали: на 10 дней позже посадим - на 6 мг нитратов больше в каждом килограмме урожая. Еще один практический совет: пряную зелень - петрушку, укроп, сельдерей - срывайте не раньше 15 часов, то есть во второй половине дня. Имейте в виду, что в ее листочках нитратов меньше, чем в черешках.

Валерий Еремеев

Французский ученый С. Белль еще в середине XVIII века предлагал использовать свеклу (обладающую свойством особенно активно накапливать нитраты) для… производства пороха, уверяя, что путем переработки калийной селитры, добываемой из свекольной патоки, можно получить столько пороха, сколько потребуется для обороны Франции.