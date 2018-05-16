Мусульмане в Хабаровске: Не может быть кровопролитие священнодействием

В Хабаровском крае увеличивается количество мусульман, в первую очередь за счет приезжих. Остро встает проблема нехватки исламских священнослужителях. Как минимум, их количество сегодня нужно увеличить в два раза.

Сегодняшние вызовы - терроризм, экстремизм, радикализм - невозможно решить без укрепления духовности, без участия традиционных конфессий в жизни общества. Об этом шла речь на IV мусульманском форуме «Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и реальность», организованном Духовным управлением мусульман Дальнего Востока.

Помимо дальневосточников в работе форум приняли участие гости из Татарстана, Дагестана, Узбекистана и Новосибирска, Рахмиль Ледер, председатель организации Ортодоксального Иудаизма «Биробиджанская Еврейская община Фрейд», Амгалан лама Жасанов, Шэрээтэ лама, представитель Буддийской Сангхи России в Хабаровске, Владыка Ефрем, архиепископ Биробиджанской и Кульдурской епархии РПЦ.

Одна важная задача, стоящая перед нами - распространение добра в обществе и укрепление гражданского единства, - подчеркнул председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Ахмад Хазрат Гарифуллин. - Пророк Мухаммед в одном из учений сказал: « Мы,Божьи посланники - дети разных матерей. Но вера наша одна». Мы выходим с предложением, чтобы в следующем году сделать Форум межконфессиональным.

Одной из ведущих тем форума стало обсуждение негативных стереотипов, сложившихся вокруг ислама. Духовные лидеры были возмущены прилагательным «религиозный», «мусульманский», «исламский» к понятиям «экстремизм», «терроризм», «радикализм».

- Если Иблис изначально нацелен творить зло, то экстремисты прикрывают свои злые деяния якобы волей Аллаха, - отметил Ахмад Абдурашидов, Участник совета улемов (знатоков ислама) муфтията Республики Дагестан. – Они сумели самое чистое смешать с самым грязным.

В Коране запрещено принуждать кого-либо к обращению в ислам, разрушать храмы других конфессий, нет цели создавать халифат или захватывать власть. Не может быть кровопролитие священнодействием.

Между тем, в Хабаровском крае возросло число преступлений экстремистской направленности.

- Вторая половина 2017-го года года и текущий год характеризуются значительным ростом проявлений проигиловских (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация) настроений и течений. Так, за четыре месяца этого года возбуждено 14 дел экстремистской направленности – почти тоже количество, как и за весь прошлый год, – рассказал Петр Решетников, руководитель краевого следственного управления.

Фигуранты распространяли информацию о террористических организациях, запрещенных в России, и призывали вступать в ряды таких группировок. Другая категория преступлений – возбуждение ненависти на религиозной почве. Чаще всего подозреваемыми в подобных делах становятся люди в возрасте от 18 до 28 лет.

С другой стороны в частных беседах мусульмане подчеркивают, что в хабаровском крае по сравнению с другими, особенно центральными регионами России, живется хорошо, мирно, практически нет межэтнических конфликтов.

Пророк Мухаммед как-то сказал: «Помогайте друг другу в добре и благочестии, и не помогайте друг другу во зле и ненависти»

Впервые на форуме прошла дебат-площадка «Роль женщины в развитии гражданского форума».

- Женщины говорили о роли мусульманки в семье и в развитии гражданского общества, христианки рассказали о традиционной семье с точки зрения православия. Мы подписали проект о взаимодействии Союза мусульманок Хабаровского края и Союза женщин. Будем собираться вместе и решать, если будут появляться проблемы, что мы, как женщины, как девочки, как мамы, вместе сможем сделать, - рассказала Юлия Рашидова, руководитель воскресной школы ДУМ ДВ.

В совместной резолюции участники форума приняли решение наращивать сотрудничество религиозных и образовательных организаций для подготовки в области истории и других гуманитарных специализаций, разрабатывать и апробировать учебный курс по этике с привлечением деятелей традиционных конфессий для учителей образовательных учреждений, объявить следующий форум межконфессиональным. Пункты резолюции и формулировки еще буду уточняться, и окончательно примутся в конце этого месяца.

- Все площадки форума из года в год претерпевают не изменения, а приобретают сущность, которая нужна сегодня. При этом не только исламу. Об этом сегодня говорили представители и других конфессий. Здесь шел разговор о мире, которого мы добиваемся пониманием, хорошим отношением друг к другу. Нам пора переходить от мусульманского форума к межконфессиональному. Будет ли он краевым, дальневосточным или всероссийским, покажет время, - Сергей Комаров, министр внутренней политики и информации Хабаровского края. - Мы волновались за первый форум. Но судя по реакции людей, по количеству предложений и идей, мы поняли, что это нужно не только власти или Ахмаду Хазрату Гарифуллину. Хабаровский край один от Урала до Тихого океана, который взялся за проведение Форума. Не так много регионов, которые берутся за аналогичные мероприятия. Думаю, что следующий Форум будет не один день, и обязательно будет культурная программа.