В Хабаровске выловят бродячих собак в «горячих точках»

В Хабаровске стартует очередная компания по отлову безнадзорных животных. В городе насчитали 10 «гоярячих», а точнее твякающих и порой виляющих хвостами, точек.

Больше всего в Кировском районе. Там насчитали пять таких точек, больше всего в кооперативных гаражах.

Городские чиновники уверяют, что все выловленные младшие братья человека будут размещены в пункте временного содержания животных на территории МПС «Северная» в районе ТЭЦ-3.

Это согласно закону Хабаровского края будет похоже не пребывание в санатории. Собак осмотрит специалист-ветеринар, при необходимости их подлечат, в течение 21 дня псов ждет сбалансированное питание и уход, а после истечения срока животные будут выпущены в естественную среду обитания, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на « Хабаровские Вести».

Между тем, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал краевую программу гуманного регулирования численности безнадзорных животных.

Суть программы - в регулировании численности обитающих на территории бездомных животных такими гуманными способами, как стерилизация максимального количества женских особей бездомных собак в кратчайшие сроки (2-3 месяца), изъятие в приюты тех особей, на агрессивное поведение которых действительно поступают жалобы от жителей.

Программа обеспечивает максимальную защиту населения и направлена на профилактику агрессии, профилактику покусов и профилактику бездомности.

Единственный эффективный на сегодняшний день способ защитить людей от бешенства непосредственно в населенных пунктах, которое могут принести дикие животные, – это прививание уличных собак. Они, в свою очередь, выступают в качестве буфера или «пограничников» населенного пункта, не пуская на территорию чужих животных, в том числе и диких. Такова их функция – защищать и охранять человека.