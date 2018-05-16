Личному составу Управления МВД России по Хабаровскому краю представили нового руководителя

В Хабаровске статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов провел совещание, на котором представил личному составу краевого Управления МВД России нового руководителя - полковника полиции Дмитрия Ильичева.

В мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители законодательной, судебной и исполнительной власти, Общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю, руководители правоохранительных ведомств, ветераны органов внутренних дел.

В своем выступлении Игорь Зубов отметил, что многолетний опыт руководства, в том числе подразделениями уголовного розыска, позволит Дмитрию Ильичеву правильно оценивать криминогенную ситуацию в регионе и принимать управленческие решения, положительно влияющие на складывающуюся оперативную обстановку.

Новый начальник краевого управления МВД России поблагодарил руководство Министерства за оказанное доверие, выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества, а также определил первоочередные задачи по охране законности и правопорядка.

После мероприятия Игорь Зубов посетил Дальневосточный юридический институт МВД России.

Справочно:

Ильичев Дмитрий Анатольевич родился 17 августа 1971 года в с. Шелаболиха Павловского района Алтайского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.

В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После окончания института поступил на службу в уголовный розыск. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного отдела внутренних дел г. Барнаула Алтайского края до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В течение пяти лет возглавлял отдел внутренних дел по Центральному району г. Барнаула Алтайского края.

В июле 2013 года назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 полковник полиции Дмитрий Анатольевич Ильичев назначен начальником УМВД России по Хабаровскому краю.

Награжден государственными наградами, является почетным сотрудником МВД России. Неоднократно поощрен правами Министра внутренних дел Российской Федерации.