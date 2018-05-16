В Хабаровском крае планируют построить школу на 800 мест

В Хабаровском крае школу на 800 мест намерены построить в Бикинском районе. Проектно-сметную документацию сейчас готовят районные власти. Она предполагает строительство в два этапа.

«Мы хотели на 500 мест, но у нас нужно две школы убирать - их если переселим, то места не останется. Тем более, школы эти модульные и мы можем в этом году построить на 400 мест, а в следующем пристроить еще на 400. Одна будет начальная школа, одна средняя», - рассказал глава Бикинского района Сергей Королев.

Также в Бикине может появиться спортивный комплекс. Соответствующая документация уже находится на рассмотрении в краевом министерстве физической культуры и спорта. Примечательно, что проект был разработан местными архитекторами с учетом региональной специфики. К строительству спортивного комплекса в Бикинском районе готовы приступить уже в следующем году.