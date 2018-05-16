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В Хабаровском районе прошла первая ярмарка «выходного дня»
Разнообразный ассортимент продукции представили сельхозпроизводители Хабаровского муниципального района в первый день работы краевой ярмарки «выходного дня»
В Хабаровске, в здании торгового центра «Экодом» и на прилегающей к нему территории начала работу, ставшая уже популярной среди жителей краевого центра, специализированная ярмарка.
Здесь, до 21 октября, еженедельно по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни будут продавать свою продукцию владельцы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Хабаровского края. Из Хабаровского муниципального района места получили 25 производителей.
- Уже сейчас они готовы представлять покупателям разнообразный ассортимент сельхозпродукции. Внутри торгового центра фермеры из десяти хозяйств района предложили покупателям продукцию животноводства. К примеру, владелец фермы из Сосновки – свежую не замороженную индюшатину. Свинину и телятину – животноводы из Некрасовки. Мясные продукты и полуфабрикаты домашнего приготовления привезли члены кооператива «Чернореченский», - отметила заместитель председателя комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района Тамара Протопопова.
Пока в нашей широте на открытом грунте свежие овощи еще не выросли, владельцы личных подсобных хозяйств на открытой площадке перед торговым центром предлагают любителям домашних заготовок соленья и маринады, а также зелень, мед и прошлогодний картофель.
Садоводы и огородники могут приобрести у участников ярмарки из Хабаровского района рассаду овощных культур и саженцы плодово-ягодных деревьев. Здесь можно найти также декоративные кустарники и дикоросы.
Позже сельхозпроизводители Хабаровского района предложат хабаровчанам ягоды, выращенные на своих подсобных хозяйствах и собранные в лесу.
Отметим, согласно условиям, установленным комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей продукции, весь товар, предоставленный участниками ярмарки, перед ее открытием проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.
Режим работы ярмарки: с 08:30 до 15:00, по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
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