В Хабаровском районе прошла первая ярмарка «выходного дня»

Разнообразный ассортимент продукции представили сельхозпроизводители Хабаровского муниципального района в первый день работы краевой ярмарки «выходного дня»

В Хабаровске, в здании торгового центра «Экодом» и на прилегающей к нему территории начала работу, ставшая уже популярной среди жителей краевого центра, специализированная ярмарка.

Здесь, до 21 октября, еженедельно по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни будут продавать свою продукцию владельцы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Хабаровского края. Из Хабаровского муниципального района места получили 25 производителей.

- Уже сейчас они готовы представлять покупателям разнообразный ассортимент сельхозпродукции. Внутри торгового центра фермеры из десяти хозяйств района предложили покупателям продукцию животноводства. К примеру, владелец фермы из Сосновки – свежую не замороженную индюшатину. Свинину и телятину – животноводы из Некрасовки. Мясные продукты и полуфабрикаты домашнего приготовления привезли члены кооператива «Чернореченский», - отметила заместитель председателя комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района Тамара Протопопова.

Пока в нашей широте на открытом грунте свежие овощи еще не выросли, владельцы личных подсобных хозяйств на открытой площадке перед торговым центром предлагают любителям домашних заготовок соленья и маринады, а также зелень, мед и прошлогодний картофель.

Садоводы и огородники могут приобрести у участников ярмарки из Хабаровского района рассаду овощных культур и саженцы плодово-ягодных деревьев. Здесь можно найти также декоративные кустарники и дикоросы.

Позже сельхозпроизводители Хабаровского района предложат хабаровчанам ягоды, выращенные на своих подсобных хозяйствах и собранные в лесу.

Отметим, согласно условиям, установленным комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей продукции, весь товар, предоставленный участниками ярмарки, перед ее открытием проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.

Режим работы ярмарки: с 08:30 до 15:00, по субботам, воскресеньям и праздничным дням.