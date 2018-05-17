В Хабаровске эпидемия СПИДа

В Хабаровске согласно данным центра «АнтиСПИД» за 4 месяца этого года по отношению к аналогичному периоду 2017-го на 19 % выросло число впервые выявленных ВИЧ-положительных граждан.

Депутат регионального парламента Ирина Штепа считает, что к борьбе с социально опасными заболеваниями нужно подключать не только представителей медицины, но и органы местного самоуправления, некоммерческие организации, а также волонтеров. Главный пункт борьбы с этим заболеванием — своевременная профилактика.

В Хабаровском крае зарегистрировано 2 477 людей с ВИЧ (0,2% от населения региона), более 1 400 из них хабаровчане.. Каждая двухсотая беременная жительница региона имеет положительный ВИЧ-статус. Отмечается рост выявления ВИЧ у мужчин в возрастной группе 30-49 лет и женщин 25-35 лет. По пути передачи доминирует рполовой - 75,9 % наркотический -20,3 % и передача от матери ребенку – 3,8%.

19 мая, в День памяти умерших от СПИДа, с 17.00 до 19.00 любой желающий сможет пройти тест на ВИЧ в краевом парке им. Муравьева-Амурского возле ракушки около Амурского Утеса.