В Хабаровске пройдет акция Акция «Ночь в храме»

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 мая пройдет молодежная акция «Ночь в храме», приуроченная к 160-летию города Хабаровска. Организатором акции, которая пройдет в дальневосточной столице в третий раз, выступает отдел по делам молодежи Хабаровской епархии.

В программе акции — мастер-классы по колокольному звону, чтению на церковнославянском языке, духовному пению, церковнославянской каллиграфии, экскурсии по Спасо-Преображенскому кафедральному собору и храму святителя Иннокентия Московского Хабаровской духовной семинарии.

Вниманию гостей также будут представлены экспозиции «Алтарь и церковные облачения», «Старинные книги», «Царская семья: подвиг любви».

В ходе акции участникам будут предложены несколько игровых станций, во время прохождения которых они смогут пообщаться со священниками, попробовать свои силы в увлекательных квестах, интеллектуальных викторинах и спортивных турнирах, а также оценить бесплатные угощения в кафе «Две рыбы».

Акция начнется 26 мая в 19 часов и завершится в полночь.

Подробная информация по телефону: +7 914 153-17-38, Юлия.