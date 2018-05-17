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В Хабаровске пройдет акция Акция «Ночь в храме»
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 мая пройдет молодежная акция «Ночь в храме», приуроченная к 160-летию города Хабаровска. Организатором акции, которая пройдет в дальневосточной столице в третий раз, выступает отдел по делам молодежи Хабаровской епархии.
В программе акции — мастер-классы по колокольному звону, чтению на церковнославянском языке, духовному пению, церковнославянской каллиграфии, экскурсии по Спасо-Преображенскому кафедральному собору и храму святителя Иннокентия Московского Хабаровской духовной семинарии.
Вниманию гостей также будут представлены экспозиции «Алтарь и церковные облачения», «Старинные книги», «Царская семья: подвиг любви».
В ходе акции участникам будут предложены несколько игровых станций, во время прохождения которых они смогут пообщаться со священниками, попробовать свои силы в увлекательных квестах, интеллектуальных викторинах и спортивных турнирах, а также оценить бесплатные угощения в кафе «Две рыбы».
Акция начнется 26 мая в 19 часов и завершится в полночь.
Подробная информация по телефону: +7 914 153-17-38, Юлия.
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