В Хабаровском храме вознесли молитвы «Ночные волки»

В Хабаровске состоялся молебен в храме святой преподобномученицы Елизаветы, на которым помолились члены Хабаровского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».

«Ночные волки», имеющие множество отделений клуба от Сахалина до Западной Европы, трепетно относятся к православной вере и истории Отечества.

Прежде чем открыть новый мотосезон, участники клуба прибыли в храм на молитву.

По окончании молебна, который совершил иерей Даниил Черданцев, состоялось освящение «железных коней».

Завершился визит хабаровских байкеров добрым общением со священнослужителем.