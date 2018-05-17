Новости
В Хабаровском храме вознесли молитвы «Ночные волки»
В Хабаровске состоялся молебен в храме святой преподобномученицы Елизаветы, на которым помолились члены Хабаровского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».
«Ночные волки», имеющие множество отделений клуба от Сахалина до Западной Европы, трепетно относятся к православной вере и истории Отечества.
Прежде чем открыть новый мотосезон, участники клуба прибыли в храм на молитву.
По окончании молебна, который совершил иерей Даниил Черданцев, состоялось освящение «железных коней».
Завершился визит хабаровских байкеров добрым общением со священнослужителем.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема6 988
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 729
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 788
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 703
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136