В Хабаровском районе немцы открыли туристический сезон в заповеднике

В Хабаровском районе музей Природы заповедника "Большехехцирский" и территорию экологической тропы "Родничок" посетила группа туристов из Германии. Отправной точкой путешественников в России стала Москва. На Дальнем Востоке они побывали во Владивостоке, следующая остановка - Хабаровск.

Немцы с интересом прослушали экскурсовода, поведавшего историю создания заповедника, познакомились с обновлённой экспозицией музея Природы. Экологическая тропа "Родничок", находящаяся в непосредственной близости от главной усадьбы заповедника "Большехехцирский", привлекает внимание многих зарубежных гостей. Нетронутый уголок уссурийской тайги вызывает восторг у искушенных туристов и массу вопросов об обитателях заповедника. И как же радуются они, когда находится сходное с их территорией растение или животное.

Один из туристов с удовольствием заметил, что черемуха есть и у него на родине. А вот цветущие фиалки Селькирка, примулы, колючие побеги с набухающими почками элеутерококка и гнездо гималайского медведя на черемухе Маака повергли, буквально, в шок гостей: такого не видели никогда. Апофеозом восторга стало созерцание весенней формы парусника Маака на небольшом островке среди ручья: освещенные солнцем, бабочки были похожи на гигантский

драгоценный камень. «Свежий воздух, напоенный ароматом цветущих деревьев, пение птиц, журчание ручья,- нечасто бывает возможность насладиться этим»,- заметил один их туристов. Много слов благодарности за проведённую экскурсию было высказано гостями, ведь заповедная природа никого не может оставить равнодушным.