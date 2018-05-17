В Хабаровском районе на продукты первой необходимости цены не завышают

Группа «Народный контролер» администрации Хабаровского района провела мониторинг цен на продукты первой необходимости в селах Малышево и Елабуга Хабаровского района.

Во всех магазинах этих сел проведен анализ размеров торговых надбавок на социально-значимые товары. В итоге выявлено, что торговая надбавка на продукты питания здесь составляет до 25 процентов, что не является нарушением законодательства.

Как утверждает заместитель начальника отдела по развитию предпринимательства Маргарита Толмачева - это предельная надбавка, которая складывается с учетом расстояния от сел Малышево и Елабуга до места закупки товара – г. Хабаровска.

Также специалистами отдела проведен анализ изменения цен на основные продуктовые товары в этих селах в сравнении со средними потребительскими ценами, действующими в г.Хабаровске.

- Согласно проведенного мониторинга цен на продукты первой необходимости по торговым объектам сел Елабуга и Малышево нами установлено, что их стоимость здесь не выше 1 - 25 процентов от средних цен на данные группы товаров по г. Хабаровску, - отметила Маргарита Толмачева.

Если, к примеру, килограмм пшеничной муки высшего сорта в Хабаровске стоит в среднем 34 рубля 74 копейки, то в этих селах мука того же качества и веса стоит в среднем 36 рублей. Стоимость одного килограмма свинины в Хабаровске в среднем чуть больше 320 рублей, а в Малышево и в Елабуге дороже в среднем на 1 процент. Хлеб в этих селах вовсе стоит дешевле, чем в краевом центре.

Специалистами администрации Хабаровского района мониторинг цен на товары первой необходимости проводится ежеквартально.