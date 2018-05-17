В Хабаровском крае ведущие предприятия будут сопровождать одаренных школьников

В Хабаровске родители одаренных детей подписали соглашение о намерениях с ведущими предприятиями региона. Детям будует оказываться помощь в процессе обучения и в трудоустройстве на территории края.

- Нам нужны грамотные, талантливые и амбициозные люди для того, чтобы Хабаровский край стал ведущим центром производства на Дальнем Востоке, - сказал Виктор Калашников, заместитель Председателя Правительства края — министром экономического развития края.

В регионе более тысячи одаренных детей ежегодно получают краевую поддержку. Для них регулярно организуются профильные смены в лагерях, учебно-тренировочные сборы. В виртуальном учебном центре преподаватели вузов ведут индивидуальную подготовку таких ребят к федеральным этапам Всероссийской олимпиады школьников.

- Поддержка одаренных детей, трудоустройство на предприятиях края — важное направление политики в сфере образования, —считает Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края.