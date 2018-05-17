В Хабаровском районе мужчину убило током

В селе Гаровка-1 Хабаровского района на улице Зеленая мужчина нанял водителя грузовика со стрелой, чтобы тот помог ему перенести гараж. Во время переноса стрела задела электропровода, грузовик заваливался.

- Слышу крик, выбегаю и вижу - машина дымится. Товарищ спрыгнул и хотел его оттащить, взял палку, но она оказалась мокрой. Я побежал, схватил сухую лопату, повернул стрелу, его оттащили, — рассказал свидетель происшествия.

Несколько секунд рабочий был под током. Его пытались реанимировать. Однако и действия не увенчались успехом. Не приходя в сознание, мужчина скончался. Очевидно, что погибший пренебрег правилами техники безопасности

, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.

Фото: http://inst24.com/post/Bi1TLFCniQF