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В Хабаровском районе мужчину убило током
В селе Гаровка-1 Хабаровского района на улице Зеленая мужчина нанял водителя грузовика со стрелой, чтобы тот помог ему перенести гараж. Во время переноса стрела задела электропровода, грузовик заваливался.
- Слышу крик, выбегаю и вижу - машина дымится. Товарищ спрыгнул и хотел его оттащить, взял палку, но она оказалась мокрой. Я побежал, схватил сухую лопату, повернул стрелу, его оттащили, — рассказал свидетель происшествия.
Несколько секунд рабочий был под током. Его пытались реанимировать. Однако и действия не увенчались успехом. Не приходя в сознание, мужчина скончался. Очевидно, что погибший пренебрег правилами техники безопасности
, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Фото: http://inst24.com/post/Bi1TLFCniQF
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