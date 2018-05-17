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В Хабаровске мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на улице
В Хабаровске после обеда около дома на улице Индустриальная 47-летний мужчина напал на 14-летнюю девочку, оттащил свою жертву «в кусты» и изнасиловал. По горячим следам мужчину арестовали.
Стажи правопорядка во время обыска в кратере насильника изъяли видеокассеты и CD-диски с детской порнографией.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В случае если следователи докажут его вину, мужчина может лишиться свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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