В Хабаровском районе мужчина два года мучил детей свой сожительницы

В Хабаровском районе во время рассмотрения гражданского дела по вопросу лишения родительских прав жительницы села Осиновая речка прокурором установлено, что ее сожитель, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью, более года применял физическое и психологическое насилие к ее детям семи и десяти лет.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае растет количество преступлений против детей. Только за последний год оно увеличилось почти на 10 процентов. Это стало известно на совещании в правительстве Хабаровского края, посвященном обеспечению правопорядка. Самая сложная ситуация в Бикинском, Ванинском, Амурском и Николаевском районах. Было возбуждено более тысячи уголовных дел, потерпевшими в которых признаны дети. 90% преступлений на сексуальной почве.

Что касается ситуации в селе Осиновая речка, то дамочка и сама была неоднократно бита, но в к стражам правопорядка не обращалась за помощью. В отношении ее хахаля возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему гсветит до семи лет лишения свободы.

Дамочку лишили родительских прав, а детей отправили в социально-реабилитационный центр города Вяземский, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».