Загорский: Туризм – это одно из приоритетных направлений в Хабаровском крае

В Хабаровске около 100 предпринимателей из Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга, а также Китайской Народной Республики стали участниками первого Международного туристического форума

Туристический форум был организован по инициативе компании «РСТ-тур» и общероссийской общественной организации «Деловая Россия при поддержке регионального министерства экономического развития края и совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата..

.Общественная организация «Деловая Россия» является одним из наиболее активных участников Государственной программы Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». В рамках ее реализации организация получила субсидию объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и, во многом благодаря этому, смогла провести данное мероприятие.

- Туризм – это одно из приоритетных направлений в развитии Хабаровского края. Сегодня в крае создана целая система институтов поддержки бизнеса. Например, в краевом фонде поддержки малого предпринимательства можно получить микрозайм на выгодных условиях или в краевом агентстве содействия предпринимательству получить консультацию, доработать бизнес план. Все, самые смелые и интересные, идеи Правительство Хабаровского края готово поддерживать, – отметил Иван Загорский, заместитель министра экономического развития края по развитию предпринимательства и рынков.

В рамках работы секций представлено несколько интересных стартапов. Компания «РСТ-тур» и общественная организация «Деловая Россия» презентовали туристический портал для организации поездок в любую точки мира.

Т-Нами разработана полноценная CRM-система для развития туризма. На нашей платформе любой предприниматель, организующий тур даже в соседний населенный пункт, может разместить бесплатную рекламу о себе. А пользователь сможет получить полный пакет услуг по организации и сопровождению поездки. Портал уже сегодня успешно функционирует. В планах развитие потенциала сайта, выход на всероссийский уровень, – рассказал Вячеслав Лынов , руководитель компании «РСТ-Тур». Участники форума поддержали идею. Представители Китая предложили создать версию сайта на китайском языке.

Кроме того, на форуме обсуждалось развитие внутреннего туризма. Предприниматели Сахалинской области предложили разработать совместный «ски-пасс» для поездки на горно-лыжную базу «Холдоми» Хабаровского края и «Горный воздух» Сахалина. Эта идея также получила поддержку участников форума.

О применения бренда «Наш выбор 27» рассказал начальник отдела поддержки продовольственного экспорта комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края – Николай Прилепский.

- Региональный бренд «Наш выбор 27» стремительно набирает популярность. Сегодня – это знак качества продукции или услуги, который хотят получить все больше предпринимателей края. «Наш выбор 27» знают в большинстве регионов России. Поэтому приглашаем участников форума подавать заявки на получение знака и гордо представлять Хабаровский края», – предложит Николай Прилепский.

Подводя итоги мероприятия, исполнительный директор Межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Александр Головко предложил проводить подобный форум ежегодно. Представители бизнес-сообщества поддержали инициативу.

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