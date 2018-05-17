Хабаровскому пенсионеру-подрывнику заткнули трубу

В Хабаровске пенсионер угрожал взорвать десятиэтажный дом на улице Тихоокеанская при помощью бытового газа. Пожилой мужчина был с психическими отклонениями, но с другой стороны граждане в возрасте доживания ранимы: насмотрятся федерального телевидения, а после этого давай с ГМО сражаться, ностальгировать по советской тоталитарщине, бегать по лжецелительницам или жечь портреты Дурова.

Если вернуться к хабаровскому душевнобольному подрывнику, то соседи, конечно, сообщили куда надо, вызвали экстренные службы. Работник газовой службы пытался достучаться до 68-летнего жильца, чтобы сделать замеры в квартире, но мужчина не открывал, полагая, что к нему ломятся хулиганы. Пожилой мужчина несколько раз звонил в 02, требуя прислать участкового. Когда полицейский пришел, хабаровчанин забыл, что вызывал полицию.

В итоге на газовой трубе в квартире старичка поставили заглушку, теперь пользоваться пропаном он уже не сможет. После инцидента старичка сдали врачам. По словам соседки, пенсионера периодически забирают в психиатрическую лечебницу на два месяца, а потом выпускают обратно. На газовой трубе в квартире дебошира поставили заглушку, так что пользоваться пропаном он уже не сможет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».