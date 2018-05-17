В Хабаровском районе наградили подростка, спасшего годовалого ребенка

В Хабаровском районе сотрудники полиции наградили почетной грамотой школьника поселка Кукан, спасшего годовалого ребенка

16-летний учащийся средней школы отдаленного поселка Кукан Хабаровского района Максим Скворцов, возвращаясь из школы домой, увидел на проселочной дороге коляску с годовалым ребенком. Взрослых поблизости не было.

Случай произошел зимой. Не дождавшись родителей малыша и видя, что ребенок проснулся, школьник принял решение отвезти малыша к себе домой. Тогда Максим привез ребенка домой к своим родителям, где его переодели и согрели.

Мама Максима Наталья Скворцова, узнала у местных жителей о родственниках найденного малыша, нашла их и передала им ребенка. Благодаря неравнодушию подростка удалось предотвратить трагедию.

Мать малыша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спохватилась об отсутствии сына только спустя сутки. С ее слов, она вышла на прогулку с ребенком, а когда у нее замерзли руки, она решила вернуться в дом за рукавицами и заснула.

В марте 2018 в отношении 33-летней жительницы поселка Кукан органом дознания отдела МВД России по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Ранее женщина не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Выехав в поселок, начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Хабаровскому району подполковник полиции Игорь Донченко от имени начальника районного отдела полиции наградил почетной грамотой «За активную жизненную позицию и содействие правоохранительным органам» Максима Скворцова и вручил родителям школьника благодарственное письмо.

Игорь Донченко отметил, что таких ребят, как Максим Скворцов всегда ждут на службу в органы внутренних дел.