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Хабаровчанин пытался украсть бетонные плиты со стройки
В Хабаровске ранее судимый 31-летний мужчина арендовал грузовик с крановой установкой. На территории строительной фирмы пытался погрузить строительные плиты на общую сумму 170 тысяч рублей в машину и вывезти на грузовике бетонные плиты на общую сумму 170 тысяч рублей, да не срослось, - его задержали работники этого предприятия и сдали полицейским.
С мужчину взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальная санкция за покушение на кражу предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
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