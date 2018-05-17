Хабаровчанин пытался украсть бетонные плиты со стройки

В Хабаровске ранее судимый 31-летний мужчина арендовал грузовик с крановой установкой. На территории строительной фирмы пытался погрузить строительные плиты на общую сумму 170 тысяч рублей в машину и вывезти на грузовике бетонные плиты на общую сумму 170 тысяч рублей, да не срослось, - его задержали работники этого предприятия и сдали полицейским.

С мужчину взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция за покушение на кражу предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.