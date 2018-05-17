В Хабаровском районе дороги становятся безопасными

В селе Некрасовка Хабаровского района полным ходом идет ремонт четырех дорог сельского поселения и автомобильной дороги "Село Некрасовка – село Вишневка (дачи)" в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Силами строительной организации ООО «ДальИнтер – Сервис» в селе Некрасовка Хабаровского муниципального района в активную фазу перешли работы по ремонту автомобильных дорог на улицах: Школьная, Мира, Ленина и Солнечная. В апреле этого года начат ремонт автомобильной дороги от Некрасовки до Вишневки. Окончание работ запланировано на середину августа 2018 года.

Работы ведутся по графику. На сегодняшний день выполнен начальный этап: разработка грунта под устройство дорожного основания, фрезерование существующего дорожного покрытия для укладки нового асфальтобетона. По автомобильной дороге, связывающей два села – Некрасовку и Вишневку – выполнено устройство 10 метровой водопропускной трубы.

- Заданный темп работ и производственные мощности подрядной организации дают все основания сказать, что взятые обязательства ООО «ДальИнтер – Сервис" выполнит в установленные сроки с надлежащим качеством, – отмечает глава Хабаровского муниципального района Денис Удод. – Это позволит существенно повысить качество сельских дорог и комфортность проживания в нашем районе.

Напомним, объем финансирования на ремонт дорог Хабаровского муниципального района по проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году составляет 115, 2 млн. рублей, из них 64 млн. руб. будет направлено из средств федерального бюджета, 51,2 млн. руб. – из средств краевого бюджета.