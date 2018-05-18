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Куриный грипп в Хабаровске: Кушайте на здоровье, птички здоровые
В Хабаровске паника: горожане в социальной сети писали, что не стоит покупатьь ни криного мяса, ни яиц из-за птичьего гриппа. Отчасти это напоминало панику конца 80-ъ годов прошлово века. Тогда жертв советского образования напугали сальмонеллезом, не напомня, что нужно мыть и руки, и яйца. Куриная отрасль рухнула под напором мракобесия.
Действительно, птичий грипп обнаружили на Надеждинской птицефабрике. Сначала был выявлен подтип H7, который опасен для человека. Затем Владимирский институт– подтвердил подтип Н9, который для человека не опасен. На Надеждинской фабрике ссе яйца с фабрики отправили на уничтожение , готовятся отправить на убой всех кур.. На данный момент на птицефабриках в Надеждинском районе и поселке Заводской введен карантин.
«Дальневосточную птицу», основного производителя куриного мяса в регионе, тоже проверили. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что опасной продукции в магазинах Хабаровского края не обнаружено.
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