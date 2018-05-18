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В Хабаровске нищие заполнят коммерческие автобусы
В Хабаровске нищие, или как говорят чиновники и прочие политкорректные господа, члены малоимущих семей катаются в автобусах с 10-ти до 16 -ти часов со значительной скидкой. Цена поездки 15 рублей. Это поддержали 26 транспортников.
- Эта инициатива распространяется только на маршруты коммерческих перевозчиков. Для муниципального транспорта ввести такую льготу нельзя по ряду причин. Мы готовы возить малоимущих горожан и их детей за 15 рублей. По данным соцорганов, в городе таких людей насчитывается более 12 тысяч. Мы хотим, чтобы в дальнейшем у малоимущих горожан появились специальные транспортные карты. Возможно, нашу идею поддержат краевое правительство, и выпустить льготные карты и для других категорий. Например, для ветеранов или инвалидов, - рассказал Валентин Шадуя.
При этом проехать дешевле жертвы общероссийского экономического фиаско смогут только в транспортных средствах, подключенных к автоматизированной системе учета и оплаты проезда «Электронный проездной — Хабаровск» и оборудованных терминалами для приема безналичных платежей.
Стоит напомнить тем, кто не пользуется общественным транспортом, что в дальневосточной столице резко подорожал проезд на общественном транспорте. Вместо 25 рублей теперь мы платим 30. А виной этому – увеличение затрат на обслуживание, в том числе скачек цен на топливо.
Как говорится, без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек. Для бесплатной поездки при себе нужно иметь документы, подтверждающие личность ездока, и естественно, справку из районного отдела соцподдержки. В июне справки заменят на персональные транспортные карты.
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