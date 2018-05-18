Хабаровчан атакуют клещи

Жителей Хабаровска атакует одна из самых главных, помимо дыма от таежных пожаров и горящей травы, бед - клещи. Угроза заболеть энцефалитом, это то, с чем традиционно живут простые граждане. Говорят, что на сегодняшний день энцефалитом пока не заболел. Ну так это пока.

Подцедить клеща можно везде – в тайге, на дачных участках, даже в центре Хабаровска. С начала эпидемического сезона к медикам обратилось более тысячи двухсот человек, в том числе 480 детей. Это на уровне средних многолетних значений. После исследования паразитов выяснилось, что инфицированных среди них нет. Случаев заболеваний, передающихся клещами не зарегистрировано. В крае продолжаются обработки территорий. Пока план выполнен на 59 процентов, при этом особое внимание уделяется детским летним оздоровительным учреждениям.



