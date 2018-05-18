В Комсомольске - на - Амуре прокуроры «пощипали» нефтеперерабатывающий завод

В Комсомольске-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на основании размещенных в средствах массовой информации сведениях о загрязнении нефтепродуктами ручья Клюквенный на территории ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод».

Оказалось, что содержание нефтепродуктов в ручье превышает предельно-допустимые концентрации в 60 раз. Причина – пробоина в трубопроводе, из-за чего нефтепродукты попали в ручей.

ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» и трех должностных лиц оштрафовали за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов в виде штрафа.

В суд направлено исковое заявление о понуждении устранить загрязнение ручья и провести рекультивацию загрязненного нефтепродуктами земельного участка.

Что касается Хабаровска, то проблемы со зловонием в районе нефтеперерабатывающего завода и загрязнения нефтепродуктами ручья Курча-Мурча не решена. Виновников так и не нашли до сих пор. мелости, навреное у хабаровчан не хвататет . А, может, и любви к малой Родине и согражданам, пока еще не уехавшим в Краснодар.