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В Хабаровском крае пенсионерка три года была в психбольнице из-за аварийности ее жилья
В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края пожилая женщина-инвалид второй группы три года жила в психоневрологической больнице из-за того, что жить дома было опасно, в любой момент она могла бы погибнуть под обломками рухнувшего строения.
Фундамент и стены жилого помещения, конструкции перекрытия второго этажа и крыша требуют проведения срочных противоаварийных мероприятий.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Николаевска-на-Амуре о внеочередном порядке предоставить инвалиду благоустроенное жилое помещение.
Требования прокурора удовлетворены: мэрия заключила с пенсионеркой договор социального найма жилого помещения, предоставив ей благоустроенную квартиру в новостройке.
Это не первый случай «гуманного отношения» николаевских чиновников к инвалидам. Инвалид 2-й группы с 1982-го года проживал с сыном-инвалидом 1-й группы, который не может самостоятельно передвигаться, в деревянном доме в нечеловеческих условиях - без удобств, без водоснабжения, как в 19-м веке, на улице Комсомольская.
Инвалид обращался к местным чиновникам за помощью, в том числе хотя бы сделать капитальный ремонт дома, если переселять некуда.
Орган местного самоуправления бездействовал. Только из-за решения суда, чиновники обследовали дом, где были перекошены деревянные дверные и оконные проемы, провисли потолки, имелись многочисленные повреждения полов и фундамента дома, огромные трещины в стенах. И это в суровом климате Николаевска-на-Амуре.
Дом комиссия признала непригодным для проживания.
В январе 2018 года, в целях восстановления нарушенных прав семьи инвалидов, прокурор в суд направил исковое заявление с требованием обязать администрацию города предоставить семье во внеочередном порядке по договору социального найма на территории г. Николаевска-на-Амуре благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям и находящееся не выше первого этажа.
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