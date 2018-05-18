В Хабаровском крае пьяная мать бросила младенца зимой на улице

В Хабаровском крае некоторые бабоньки уж сильно любят прибухнуть. Настолько сильно, что, порой кажется, что любовь к алкоголю сильнее, чем любовь к Кремлю, патриотическим праздникам, просматриванию криминальных сериалов и пропагандонских агиток на федеральных каналах, а тем более материнской любви к собственным детям.

Минувшей зимой 33-летняя жительница поселка Кукан Хабаровского района немного надралась и решила, что пришла пора ее младенцу подышать морозным воздухом. Закалять детей, видите ли, надо с младенчества. Собралась, вывезла коляску с малышом на улицу и заметила, что ее белые рученьки-то голенькие. А на улице морозец – мама – не -горюй! Побежала она в дом за рукавичками, да там и уснула, вся такая утомленная. О младенце пьяная мать вспомнила только спустя сутки.

Если бы не местный школьник, то одной могилкой на местном кладбище стало бы больше. Он заметил, что младенец в коляске без присмотра и забрал малыша домой. Родители разыскали родственников найденыша и передали ребенка им.

В марте на 33-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до шести лет. Шестнадцатилетнего Максима Скворцова, который нашел ребенка и спас его, полицейские наградили грамотой. Начальник участковых уполномоченных районного ОМВД Игорь Донченко отметил, что таких людей всегда ждут на работу в органах внутренних дел.