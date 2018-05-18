В Хабаровске вместо памятника Ленина может появиться фонтан с огоньками

Памятник Ленина на городской набережной, известный среди жителей Хабаровска под игриво-эротичным названием «Ильич, прибалтывающий красноармейца», находится, как и все советское наследие, в плачевном состоянии. Не вынес советский художественный бетон испытанием временем.

Дабы не потерять маркер времени бесплатных квартир, вкусного мороженного, уничтожения крестьянства, побед над здравом смыслом и репрессий решено отдать в ласковые руки реставраторов. Дело это хлопотное, долгое и затратное.

Свято место не бывает. Есть две идеи.

- Если общественность поддержит, то здесь можно легко установить памятник Невельскому, рассказал Аркадий Мкртычев, зампред правительства Хабаровского края, - Если не Невельского, то на постамент можно поставить динамический светодиодный фонтан.

Памятник Ленину планируют перенести, к тем советским статуям, например, к девушке с веслом. что находятся за музеем имени Гродекова.

Конечно, местные члены КПРФ возмущены, Они уверены, что агента инстранной разведки и деятеля, который подписывал декреты об уничтожении крестьянства, горожане обязаны чтить.

А то, что отреставрировать памятник хотят – это правильно, он нуждается в этом, — рассказал корреспонденту портал DVHab Виктор Постников, депутат от фракции КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края.