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В Хабаровске началась работа над решением проблемы безнадзорных животных
В Хабаровске прошло первое заседание Совета по вопросам гуманного обращения с безнадзорными животными и ответственного обращения к домашним животным под председательством Юрия Чайки, первого заместителя председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.
В заседании приняли участие Александр Купряков , заместитель председателя правительства края - министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, представители ЖКХ, силовых ведомств и зоозащитных организаций.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал краевую программу гуманного регулирования численности безнадзорных животных. Теперь в регионе будут работать с животными по стандартам, которые частично приняты в некоторых субъектах Российской Федерации. Основа программы – «Стандарт организации работы с безнадзорными животными в субъектах Российской Федерации», который разработало Агентство стратегических инициатив. Документ создан в рамках инициативы АСИ «Развитие волонтерства в регионах России».
Целью программы является в первую очередь благополучие человека и защита от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных и бешенства в населенных пунктах и городах.
Многочисленными исследованиями и ежегодными мониторингами было доказано, что там, где работает программа, уже в первый год поголовье безнадзорных животных сокращается на 40%, а количество покусов снижается более чем в 2 раза. Безвозвратные же отловы, наоборот, провоцируют всплеск рождаемости среди вновь пришедших животных, и популяция восстанавливается до прежнего количества в течение 6 месяцев.
Суть программы - в регулировании численности обитающих на территории бездомных животных такими гуманными способами, как стерилизация максимального количества женских особей бездомных собак в кратчайшие сроки (2-3 месяца), изъятие в приюты тех особей, на агрессивное поведение которых действительно поступают жалобы от жителей. Программа обеспечивает максимальную защиту населения и направлена на профилактику агрессии, профилактику покусов и профилактику бездомности.
Юрий Чайка поднял проблему учета домашних животных. Сегодня неизвестно, сколько в городах и селах региона собак. Присутствующие согласились, что без чипирования эту проблему решить невозможно.
Зоозащитники приводили в пример программы западных стран, где четко разделены владельцы животных и заводчиков. Если ты не заводчик, то будь добр, после того, как твоему животному исполнится год, стерилизуй его.
Александр Купряков предложил использовать для сбора информации о стаях бездомных животных « Голос 27» - объединенный проект информационно – аналитическую системы оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также руководителей предприятий Хабаровского края.
В течение года предстоит решить много проблем, в том числе и поиск денег для программы, как говорится, бесплатных завтраков не бывает.
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