Знай наших: Всероссийская победа хабаровского ансамбля русской песни «Елань»

В Хабаровске студия народного творчества «Елань» отмечает 25-летие. Созданный в 1993 году базе центра детского творчества «Гармония», за 25 лет ансамбль вырос из вокального кружка в один из самых известных в Хабаровском крае коллективов народной песни.

На базе студии создан молодежный ансамбль русской песни, участниками которого являются выпускники коллектива, а так же студенты Хабаровского краевого коллежа искусств и Хабаровского государственного института искусств и культуры. За последние несколько лет руководители студии, и ее участники неоднократно становились обладателями грамот и благодарностей от Администрации города Хабаровска и Министерства Хабаровского края, победителями международных, российских и краевых конкурсов. Бессменным руководителем коллектива с 1993 года является Наталья Брызжина.

В прошлом году на региональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг строгое жюри единогласно проголосовало за то, что Дальний восок будет представлять на заключительном этапе ансамбль русской песни «Елань». Их песенный спектакль про дальневосточных казаков, про то, как осваивали наш таежный край, был такой нежный, с такой удивительно тонкой и трагичной нотой, что равнодушным оставаться не было никаких сил.

Ансамбль «Елань» стал лауреатом Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Гала-концерт конкурса состоялся в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».