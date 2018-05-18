Новости
Знай наших: Всероссийская победа хабаровского ансамбля русской песни «Елань»
В Хабаровске студия народного творчества «Елань» отмечает 25-летие. Созданный в 1993 году базе центра детского творчества «Гармония», за 25 лет ансамбль вырос из вокального кружка в один из самых известных в Хабаровском крае коллективов народной песни.
На базе студии создан молодежный ансамбль русской песни, участниками которого являются выпускники коллектива, а так же студенты Хабаровского краевого коллежа искусств и Хабаровского государственного института искусств и культуры. За последние несколько лет руководители студии, и ее участники неоднократно становились обладателями грамот и благодарностей от Администрации города Хабаровска и Министерства Хабаровского края, победителями международных, российских и краевых конкурсов. Бессменным руководителем коллектива с 1993 года является Наталья Брызжина.
В прошлом году на региональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг строгое жюри единогласно проголосовало за то, что Дальний восок будет представлять на заключительном этапе ансамбль русской песни «Елань». Их песенный спектакль про дальневосточных казаков, про то, как осваивали наш таежный край, был такой нежный, с такой удивительно тонкой и трагичной нотой, что равнодушным оставаться не было никаких сил.
Ансамбль «Елань» стал лауреатом Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Гала-концерт конкурса состоялся в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 000
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 741
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 795
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 709
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136