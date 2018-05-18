Шпорт дал старт молодежному фестивалю «Хабаровск. НАШ»

Сегодня в Хабаровске стартовал городской молодежный фестиваль «Хабаровск. НАШ». В этом году мероприятие, которые традиционно проходит накануне празднования Дня города, собрало свыше 15 тысяч участников. В их числе школьники и студенты, воспитанники патриотических клубов, представители молодежных творческих коллективов, юные спортсмены, волонтеры - все те, кто неравнодушен к своему городу и принимает активное участие в его общественной жизни.

Старт фестивалю дал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он поприветствовал собравшихся, пожелал молодым активистам ярких побед на благо страны.

«Вы пришли сюда со своими родителями и педагогами, чтобы в очередной раз показать, мы – сила!, - сказал Вячеслав Шпорт. – И вместе способны сделать много добрых и полезных дел. Хабаровск и наш край устремлены в будущее. Мы живем и развиваемся благодаря талантам и достижениям земляков. Поэтому лучшие инвестиции - это инвестиции в будущие поколения. Хочу пожелать вам целеустремленности, прорывных идей, которые помогут вам творить во благо России!».

За высокие показатели в воспитании подрастающего поколения Вячеслав Шпорт вручил руководителям десяти дошкольных учреждений города благодарственные письма. Также глава региона передал представителям хабаровской мэрии сертификат на 75 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы детского сада № 208.

В этом году впервые на фестиваль «Хабаровск. НАШ» были приглашены китайские школьники из городов Хэган, Санья и Фуюань. Гости из Поднебесной прибыли в Хабаровск к своим сверстникам с дружественным визитом. С их участием фестиваль приобрел статус международного.