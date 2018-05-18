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На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре погиб пассажир в ДТП
На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре один погиб и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести в рузультате столкновения автомобилей «Isuzu 27388U» и «Toyota Carina».
В ДТП, произошедшем в декабре прошлого года, бы признан водитель «Isuzu 27388U». Он, не убедившись в том, что полоса движения свободна, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения
В ходе следствия водитель свою вину в совершении преступления признал.
Прокурор Комсомольского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя краевой столицы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).
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