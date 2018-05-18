В Хабаровском районе идут весенне-полевые работы

В Хабаровском районе предприятия завершили посев ранних зерновых, и приступили к посевам других аграрных культур.

По информации специалистов отдела сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации Хабаровского муниципального района по состоянию на 16 мая 2017 г. ООО «Даниловка» уже посеяло 550 га сои, при плане - 715 га. Кукурузу на силос, при плане 700 га - посеяли половину (350 га).

СХП «Колос» завершило посев пшеницы и ячменя (125 и 170 га соответственно). В этом году предприятие выделило площадь под ячмень по сравнению с прошлым годом на 45 га больше (в 2017 г площадь под ячмень составила 125 га). Сейчас предприятие осуществляет посев овса и сои, а также высаживает картофель и морковь. Сои, при плане в 1 тыс. 696 га, посеяно уже 300 га; посажено также 18 га картофеля и 1 га моркови.

ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» овса посеяло больше, чем планировалось: вместо 240 га – 340 га. Земли заимствовали с участка, на котором планировали посеять пшеницу.

Ранее сообщалось, что в 2018 году, по предложению главы Хабаровского района Дениса Удода, аграрии пересмотрели структуру своих посевных площадей. Увеличили площади посевных под зерновые кормовые культуры: пшеницу, ячмень, овес, кукурузу для нужд животноводческих предприятий, которые содержат птицу и крупный рогатый скот. В 2018 году, по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных организациях района посевная площадь увеличилась на 12 %. Теперь она составляет всего 21 тыс. га.

К примеру, если в ООО «СХП Колос» в 2017 г. под яровые зерновые было отведено 300 га, то в этом году сельхозпредприятие планирует посеять яровые зерновые культуры на площади в 565 гектар.

Ольга Аполлонова