Жители Комсомольска-на-Амуре станут улыбчевее

В Комсомольске-на-Амуре в начале июня пройдет акция «Подари улыбку», которую проведет команда «Счастье на Амуре».

Идея акции состоит в том, что бы дарить прохожим приятные впечатления, поднимать им настроение и желание улыбаться.

.Для этого участники инициативной группы готовят инсталляцию для селфи и мастер-класс по изготовлению приятного подарка на память себе или близким.

.Мероприятие планируется встроить в городской праздник или иное событие с массовым скоплением народа.