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Жители Комсомольска-на-Амуре станут улыбчевее
В Комсомольске-на-Амуре в начале июня пройдет акция «Подари улыбку», которую проведет команда «Счастье на Амуре».
Идея акции состоит в том, что бы дарить прохожим приятные впечатления, поднимать им настроение и желание улыбаться.
.Для этого участники инициативной группы готовят инсталляцию для селфи и мастер-класс по изготовлению приятного подарка на память себе или близким.
.Мероприятие планируется встроить в городской праздник или иное событие с массовым скоплением народа.
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