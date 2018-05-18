В Хабаровске пройдут обучающие сессии для бизнесменов в рамках Дней международного бизнеса

В Хабаровском крае продолжается подготовка к проведению Дней международного бизнеса, которые пройдут в дальневосточной столице 10-12 июня. Для участников будет организована обширная деловая программа: мастер-классы, телемосты, круглые столы проведут региональные и международные эксперты. В общей сложности пройдут около 15-ти мероприятий, которые будут интересны как начинающим предпринимателям, так и опытным управленцам, сотрудникам отделов маркетинга, рекламы и пресс-служб.

Приглашенные специалисты расскажут о создании и развитии бизнеса, ориентированного на внешние рынки. Действующие экспортеры поделятся реальными историями успехов стартапов и проведут ликбез по проектному менеджменту. На сессиях для опытных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, которые готовы к расширению своего дела, планируется обсуждение мер господдержки национального экспорта, финансовых и кредитных программ, трендов и вариантов адаптации экспортных брендов под особенности восприятия информации жителями стран Азии.

Также будет уделено внимание практическим аспектам поиска иностранных контрагентов в России и за ее пределами.

Среди спикеров: создатель первого производства отечественных умных браслетов «OneTrak» Михаил Препелицкий, резидент IT-кластера фонда «Сколково» Дмитрий Богданчиков, основатель STARTLAB, директор Дневник.ру в Сибири и на Дальнем Востоке Виталий Язвенко, руководитель веб-студии «Веб-альтернатива» Светлана Важнина, а также представители Китайской международной ассоциации по связям с общественностью, коммуникационного агентства IMARS и др.

Напомним, что Дни международного бизнеса пройдут в Хабаровске впервые. Уникальный деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей региона на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство Хабаровского края.

Зарегистрироваться, а также ознакомиться с мероприятиями деловой программы можно на сайте http://ibdays.com/.