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В Хабаровске сегодня можно посетить Гродековский музей бесплатно
Жителям Хабаровска сотрудники Гродековского музея в свой профессиональный праздник подарили подарок. Сегодня весь день до 18.00 бесплатный вход в оба корпуса музея.
Напомним, что в музее открыта выставка "Гармония и сила". Она посвящена как истории зарождения фестиваля "Амурские волны, так и истории военной музыки в России в целом. Работает выставка до 15 июля.
19 мая гродековцы приглашают на «Ночь в музее». В программе : путешествия по фондам, авторские экскурсии, исторические реконструкции, разнообразные мастер-классы, квесты, творческие задания и конкурсы, фотозоны, мэппинг, театрализованные игры и, конечно, живая музыка.
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