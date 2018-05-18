В Хабаровске сегодня можно посетить Гродековский музей бесплатно

Жителям Хабаровска сотрудники Гродековского музея в свой профессиональный праздник подарили подарок. Сегодня весь день до 18.00 бесплатный вход в оба корпуса музея.

Напомним, что в музее открыта выставка "Гармония и сила". Она посвящена как истории зарождения фестиваля "Амурские волны, так и истории военной музыки в России в целом. Работает выставка до 15 июля.

19 мая гродековцы приглашают на «Ночь в музее». В программе : путешествия по фондам, авторские экскурсии, исторические реконструкции, разнообразные мастер-классы, квесты, творческие задания и конкурсы, фотозоны, мэппинг, театрализованные игры и, конечно, живая музыка.



