В Хабаровске мужчина ограбил магазин при помощи полиэтиленового пакета

В Хабаровске видавшие виды бабоньку до смерти напугали черным полиэтиленовым пакетом. Да так, что все деньги отдала. Как говорится, и на старуху бывает проруха.

Дело было около полуночи. В продуктовый магазин на Техгорной в Краснофлотском районе ворвался представительный мужчина в медицинской маске. В этот момент продавщица была одна, покупатели из близлежащих домов, а бичи после 23-х в магазины не ходят.

Мужчина направил на женщину скрученный виде трубки темный полиэтиленовый пакет и потребовал выручку. Женщина решила, что в свертке оружие, и отдала налетчику всю выручку – аж семь тысяч рублей из кассы.

Стражи правопорядка при силовой поддержке бойцов Росгвардии после поисковых работ задержали грабителя - 23-летний житель Краснофлотского района и водворили в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.