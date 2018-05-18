В Хабаровске ЕГЭ будет безбумажным

Представители министерства образования и науки Хабаровского края провели информационную встречу с педагогами Хабаровска по особенностям проведения ГИА — 9 и ЕГЭ 2018 года в основной период.

- В этом году будет осуществлен переход на безбумажную технологию с печатью полного комплекта экзаменационных материалов во всех ППЭ. Бланки будут распечатаны с компакт-диска в черно-белом варианте. На саму процедуру ЕГЭ и результаты это никак не повлияет. В Николаевском, Бикинском районах, Комсомольске и Хабаровске в досрочный период уже была успешно применена данная технология,- рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

- В Хабаровском крае в пунктах проведения экзамена будут задействованы 4500 специалистов, все они пройдут обучение на федеральном портале и отработают практические навыки в ходе тренировочных мероприятий. Исходя из статистики прошлых лет среди муниципальных образований края, Хабаровск является одним из лучших по критерию объективности проведения ГИА,- отметил заместитель министра Виктор Москвин.

Чтобы сократить зоны риска, организаторы будут фиксировать количество выходов выпускников во время экзамена. С целью обеспечения прозрачности проведения ЕГЭ будет учитываться время, затраченное на доставку пакета с экзаменационными материалами из аудитории до штаба ППЭ.

Изменения в сдаче итоговой аттестации также коснулись и выпускников 9-х классов. По русскому языку введено итоговое собеседование, в этом году процедура проходит в пробном режиме, а в следующем получит статус допуска к сдаче ОГЭ и ГИА в 9 классе. Во всех аудиториях во время экзамена будет организовано видеонаблюдение.

Напоминаем, что первый экзамен по иностранным языкам для 12 242 выпускников 9 классов пройдет 25 мая в 344 ППЭ. Для выпускников 11 класса 28 мая состоится экзамен по географии, информатике и ИКТ. На территории края будут работать 93 пункта проведения ЕГЭ на базе школ, в которых 5662 учащихся проверят свои знания.