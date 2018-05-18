Хабаровчан на выставке «ДальЭкспоМебель» удивят уголовники

Учреждения УИС Хабаровского края на выставке «ДальЭкспоМебель» представят широкий ассортимент выпускаемой продукции, среди которой мебель, товары для кухни и интерьера, отдыха дома и на природе, кованую продукцию, швейные изделия.

УФСИН России по Хабаровскому краю будет участвовать в данной выставке впервые. В настоящее время образцы продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях, уже готовы к предстоящей демонстрации.

На ярмарке УИС планирует побороться за золотую медаль в номинации «Офисная мебель». Специально к конкурсу изготовлены несколько образцов из линейки офисной мебели - это угловые компьютерные столы и мобильные тумбы с выдвижными ящиками, изготовленные на производственной фабрикой ФКУ ИК-14 в городе Амурск. Кроме того, в рамках выставки будут представлены сувенирная продукция и строительные материалы, выпускаемые учреждениями уголовно-исполнительной системы края.

Все дни выставки на экспоместе УФСИН будут присутствовать представители производственной службы, которые смогут ответить на все интересующие посетителей вопросы, касаемо приобретения мебельной, сувениров и иной продукции.

Экспоместо УФСИН России по Хабаровскому краю будет расположено в основном выставочном зале, место № 30.

Выставка пройдет 24-27 мая. Время проведения: с 10:00 до 18:00. Место проведения: г. Хабаровск, Арена «Ерофей» ул. П.Л.Морозова, 83, г. Хабаровск.

Региональная выставка «ДальЭкспоМебель» объединяет в себе два направления: лесозаготовка и деревопереработка, мебельная промышленность.

Основная цель выставки - показать достижения, тенденции и перспективы развития мебельной промышленности, а также создать комфортную информационную площадку для делового взаимовыгодного сотрудничества. В рамках «ДальЭкспоМебель» будет проводиться конкурс от организатора выставки "Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки".