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Хабаровчан на выставке «ДальЭкспоМебель» удивят уголовники
Учреждения УИС Хабаровского края на выставке «ДальЭкспоМебель» представят широкий ассортимент выпускаемой продукции, среди которой мебель, товары для кухни и интерьера, отдыха дома и на природе, кованую продукцию, швейные изделия.
УФСИН России по Хабаровскому краю будет участвовать в данной выставке впервые. В настоящее время образцы продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях, уже готовы к предстоящей демонстрации.
На ярмарке УИС планирует побороться за золотую медаль в номинации «Офисная мебель». Специально к конкурсу изготовлены несколько образцов из линейки офисной мебели - это угловые компьютерные столы и мобильные тумбы с выдвижными ящиками, изготовленные на производственной фабрикой ФКУ ИК-14 в городе Амурск. Кроме того, в рамках выставки будут представлены сувенирная продукция и строительные материалы, выпускаемые учреждениями уголовно-исполнительной системы края.
Все дни выставки на экспоместе УФСИН будут присутствовать представители производственной службы, которые смогут ответить на все интересующие посетителей вопросы, касаемо приобретения мебельной, сувениров и иной продукции.
Экспоместо УФСИН России по Хабаровскому краю будет расположено в основном выставочном зале, место № 30.
Выставка пройдет 24-27 мая. Время проведения: с 10:00 до 18:00. Место проведения: г. Хабаровск, Арена «Ерофей» ул. П.Л.Морозова, 83, г. Хабаровск.
Региональная выставка «ДальЭкспоМебель» объединяет в себе два направления: лесозаготовка и деревопереработка, мебельная промышленность.
Основная цель выставки - показать достижения, тенденции и перспективы развития мебельной промышленности, а также создать комфортную информационную площадку для делового взаимовыгодного сотрудничества. В рамках «ДальЭкспоМебель» будет проводиться конкурс от организатора выставки "Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки".
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