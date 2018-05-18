Совет Молодежной общественной палаты при парламенте Хабаровского края проверят на ВИЧ

Совет Молодежной общественной палаты при законодательной Думе Хабаровского края соберется 18 мая на свое заседание

Молодые парламентарии обсудят вопросы реализации социально значимых акций, патриотических и образовательных проектов, организованных ими в январе-мае 2018 года, наметят планы работы по повышению электоральной активности молодежи на выборах Губернатора Хабаровского края и в органы местного самоуправления.

Всего в повестке дня пять вопросов, часть из них – организационные. Состоится заседание в 16.00 в зале заседаний краевого парламента.

В 17.00 члены Совета примут участие в работе «круглого стола» на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции», организованном Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Хабаровского края.

По окончании мероприятия можно будет пройти добровольное анонимное безболезненное (по слюне) экспресс-тестирование на ВИЧ.