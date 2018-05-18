Мне приснится небо Лондона: В Хабаровске вдохнут жизнь в старые хиты

В Хабаровске 25 мая состоится премьерный концерт Натальи в Хабаровской краевой филармонии. Музыканты академического и джазового направлений представят зрителям любимые песни российской и советской эстрады, вдохнув в них новую жизнь.

Наталья НОСОВА - профессиональная вокалистка, полуфиналистка телевизионного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале, неоднократная участница Международного фестиваля военных духовых оркестров «Амурские волны», лауреат всероссийских и международных конкурсов, джазовых фестивалей.

В концерте прозвучат произведения из репертуара И. Богушевской, Л. Агутина, М. Магомаева, Ж. Агузаровой, А. Пугачёвой, А. Чумакова и других исполнителей под аккомпанемент именитых музыкантов Дальнего Востока.

Приглашённый гость концерта - солист мужского квартета «Триумф» Владимир БАБЕНКО.