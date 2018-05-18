В Хабаровском крае задержали двух девочек-путешественниц

Хабаровские транспортные полицейские поймали двух девочек 13-ти и 14-ти и 14 лет из Амурского района в пассажирском поезде «Советская Гавань- Владивосток».

Девочки самовольно ушли из дома и решили добраться в Хабаровск, насладиться благами взрослой цивилизации. Родители вовермя спохватились и сообщили в полицию.

ВХабаровском ЛУ МВД России на транспорте сотрудники отделения по делам несовершеннолетних с подростками провели с девочками профилактическую беседу о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта, а также необходимости рассказывать родителям о своих планах.

Подростки будут находиться в КГКУ «Хабаровский центр социальной помощи семье и детям»до момента передачи законным представителям.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Хабаровского ЛУ МВД России