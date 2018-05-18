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Шпорт : ДОСААФ - важнейший элемент в системе патриотического воспитания
В Хабаровск прибыл председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. В Правительстве края прошла его рабочая встреча с Губернатором Вячеславом Шпортом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся патриотического воспитания молодежи, обучения населения основам гражданской обороны, подготовки граждан по военно-учетным специальностям, развития авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и другие темы.
Как отметил Александр Колмаков, ДОСААФ является крупнейшей в России патриотической оборонно-спортивной организацией. Региональное отделение в Хабаровском крае насчитывает свыше тысячи человек. Деятельность ДОСААФ охватывает разные сферы, но все они объединены одной идеей – укрепление обороноспособности страны.
«Хочу поблагодарить вас за то, что ДОСААФ в крае имеет в вашем лице хорошую поддержку, - сказал Александр Колмаков. – Мы вовлечены во многие краевые мероприятия. Сейчас большое внимание уделяем развитию регионального отделения, в том числе в Комсомольске-на-Амуре. Надеюсь, что наша совместная работа продолжится».
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что ДОСААФ - важнейший элемент в системе патриотического воспитания населения. Поэтому сотрудничество с добровольным обществом в ближайшие годы будет только расширяться. В прошлом году создан наблюдательный совет краевого ДОСААФ. Он должен помочь преодолеть накопившиеся ранее проблемы. Уже сейчас его хорошие результаты его деятельности – у ДОСААФ появились перспективы.
Что касается Комсомольска-на-Амуре, то, как отметил Губернатор, можно рассмотреть возможность создания в городе на базе организации Центра патриотического воспитания молодежи военно-прикладной направленности.
Завершилась встреча подписанием соглашения между ДОСААФ и Правительством Хабаровского края о сотрудничестве
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