В рамках фестиваля «Амурские волны» пройдет детско-юношеский конкурс духовых оркестров

Краевая столица готовится к VII Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». В этом году он стартует в Хабаровске 25 мая. Впервые в рамках мероприятий пройдет детско-юношеский конкурс духовых оркестров. Его участниками станут детские и студенческие оркестры из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также из Приморского края и Еврейской автономной области.

«В этом году решено в рамках «Амурских волн» провести конкурс детско-юношеских духовых оркестров. Запланированы творческие встречи, посещение концертных программ военно-музыкального фестиваля, мастер-классы, которые проведут для юных музыкантов участники фестиваля «Амурские волны», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко.

Выступления детских коллективов можно будет увидеть с 30 мая по 3 июня, в частности, в сводном оркестре в плац-концерте VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» на площади у стен Спасо-Преображенского собора. 31 мая в краевом цирке состоится конкурсное прослушивание.

Напомним, в этом году участниками VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» станут 12 музыкальных коллективов, в составе которых более 500 военных музыкантов. Впервые хабаровчане увидят выступление военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург) и оркестра культурного центра Главного управления министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю.

Любители классической музыки смогут посетить концерт лучшего симфонического образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ (г. Москва). Совместный концерт военного оркестра и победителя, лауреата Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета (г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) удовлетворит самый изысканный музыкальный вкус.

Иностранные коллективы будут представлены образцово-показательным оркестром Национальной гвардии Республики Казахстан, оркестром кельтских волынок и барабанов, духовым оркестром Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии. Накануне фестиваля свое участие подтвердил образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Монголии.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска. В конце 2017 года по итогам регионального интернет-проекта «Гордость Хабаровского края» Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал победителем в народном голосовании.