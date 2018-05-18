Новости
В рамках фестиваля «Амурские волны» пройдет детско-юношеский конкурс духовых оркестров
Краевая столица готовится к VII Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». В этом году он стартует в Хабаровске 25 мая. Впервые в рамках мероприятий пройдет детско-юношеский конкурс духовых оркестров. Его участниками станут детские и студенческие оркестры из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также из Приморского края и Еврейской автономной области.
«В этом году решено в рамках «Амурских волн» провести конкурс детско-юношеских духовых оркестров. Запланированы творческие встречи, посещение концертных программ военно-музыкального фестиваля, мастер-классы, которые проведут для юных музыкантов участники фестиваля «Амурские волны», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко.
Выступления детских коллективов можно будет увидеть с 30 мая по 3 июня, в частности, в сводном оркестре в плац-концерте VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» на площади у стен Спасо-Преображенского собора. 31 мая в краевом цирке состоится конкурсное прослушивание.
Напомним, в этом году участниками VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» станут 12 музыкальных коллективов, в составе которых более 500 военных музыкантов. Впервые хабаровчане увидят выступление военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург) и оркестра культурного центра Главного управления министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю.
Любители классической музыки смогут посетить концерт лучшего симфонического образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ (г. Москва). Совместный концерт военного оркестра и победителя, лауреата Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета (г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) удовлетворит самый изысканный музыкальный вкус.
Иностранные коллективы будут представлены образцово-показательным оркестром Национальной гвардии Республики Казахстан, оркестром кельтских волынок и барабанов, духовым оркестром Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии. Накануне фестиваля свое участие подтвердил образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Монголии.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска. В конце 2017 года по итогам регионального интернет-проекта «Гордость Хабаровского края» Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал победителем в народном голосовании.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 001
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 742
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 797
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 710
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136