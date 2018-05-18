Делегация Хабаровского края отправилась в Китай на места боевой славы

В рамках программы "Дальневосточные святыни боевой славы России" делегация Хабаровского края отправилась в г.Харбин. Для региона такой визит в Китай стал уже традиционным.

"Дальневосточные святыни боевой славы России" - это ежегодная краевая программа по организации поездки ветеранов и молодежи Хабаровского края по местам захоронения российских и советских воинов в города КНР. Исторические события, связанные с этими местами, проблема ухода и восстановления многих захоронений, установление имен погибших солдат и другая поисковая работа – вот далеко не полный перечень, решаемых в рамках данных проектов, задач.

В этом году в состав делегации вошли 13 человек. Среди них – члены Всероссийских движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", представители общественных советов молодежи, победители различных региональных конкурсов и ветераны труда.

В программе поездки – посещение выставок культуры русской эмиграции в Харбине, мемориальных кладбищ, музеев провинции Хэйлунцзян и встречи с китайскими ветеранами и молодежью.

"Благодаря программе, граждане региона вносят свою лепту в сохранение исторического наследия России. Работа по поиску и приведению в порядок мест захоронений русских воинов в КНР является важной в сфере патриотического воспитания молодежи", - отметил председатель комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Евгений Демин.

Напомним, программа "Дальневосточные святыни боевой славы России" действует в крае с 2005 года. За это время в ней приняло участие более 250 человек. Главная цель проекта — увековечить память о ветеранах-дальневосточниках, похороненных в Китае. В настоящее время ведется совместная русско-китайская работа по составлению полного описания захоронений и памятников, устанавливаются имена и число погибших.