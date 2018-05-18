Архитекторов и дизайнеров приглашают на Международный фестиваль «A-FEST»

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в I Международном фестивале искусства и архитектуры «А-FEST». Он открылся 1 мая в Калужской области на территории культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР».

По задумке организаторов, в течение четырех месяцев мастера своего дела из регионов России и стран мира будут трудиться над созданием арт-объектов, продвигая культуру народов России и мира.

«Фестиваль призван создать рабочую площадку для развития и самореализации профессионалов, творческих коллективов, молодежи в сфере дизайна, архитектуры и ландшафтного искусства. Участникам этого проекта предстоит раскрыть проблематику сохранения уникальности культур народов мира как части мирового наследия. При помощи художественного языка дать новую, яркую, интересную жизнь традиционным культурным символам в современных условиях глобальной архитектуры», - сообщили организаторы мероприятия.

«ЭТНОМИР» - это этнографический парк-музей, успешно развивающийся на протяжении 12 лет. Проект был поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект динамично развивается и старается соответствовать прогрессивным тенденциям и инновационным подходам в различных сферах, создавать пространство для развития и самореализации профессионалов, молодежи, студентов.

Заявки на участие принимаются до 1 июня. Мероприятие продлится до 22 сентября 2018 г.

Подробная информация на официальном сайте cb.ethnomir.ru