В Хабаровском районе перспективные молодые педагоги получат муниципальные квартиры

В рамках поездки Денис Удод, глава Хабаровского района, проинспектировал работу социальных объектов поселения, а также оценил состояние территорий, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава района посетил детский сад и среднюю школу поселка. Здание детского сада было построено в рабочем поселке Корфовский в 1974 году. Сейчас детский сад посещают 147 детей, начиная с 3-х летнего возраста.

В ходе осмотра здания Денис Удод отметил, что в целом помещения дошкольного учреждения находятся в хорошем состоянии, однако нуждается в ремонте крыша, которая была сильно повреждена штормовым ветром в марте этого года.

- На территории детского сада нет спортивной площадки. Участок для нее уже отведен, но у нас не достаточно средств для его обустройства, - сообщила заведующая детским садом рабочего поселка Корфовский Ирина Егорова. - Субсидию на обустройство спортивной площадки мы планируем получить с помощью муниципального гранта. Сейчас готовим документы и проект. Планируем соорудить на этой же территории и сцену для проведения культурных мероприятий.

В средней общеобразовательной школе поселка Корфовский глава района осмотрел тепловой узел и туалетные комнаты. Оценив состояние этих помещений, Денис Удод дал поручение найти альтернативный способ размещения узла учета тепловой энергии и до начала нового учебного года изыскать средства из бюджета района для переоборудования туалетов и приведения в соответствие с гигиеническими требованиями школьной канализации.

Также по просьбе директора школы Людмилы Поляковой глава Хабаровского района поручил выделить молодым перспективным педагогам две муниципальные квартиры, находящиеся на территории Корфовского рабочего поселка.

В 2017 году Корфовское городское поселение приняло участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта были приведены работы по благоустройству трех придомовых и двух общественных территорий: пешеходная дорожка в районе православного храма Благоверного князя Дмитрия Донского и парк 70 -лет Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

- Эффект от проведенных работ по проекту «Формирование комфортной городской среды» не только эстетический. Безусловно, жителям рабочего поселка удобно ходить по отремонтированным тротуарам, к тому же оборудованным освещением, но, по средствам этого проекта на придомовых территориях организован отвод сточных вод от подвальных помещений многоквартирных жилых домов. Эта проблема не решалась в поселении десятилетиями, - резюмировал глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.

В 2018 году поселениями Хабаровского района планируется провести работы по благоустройству 40 дворовых и 28 общественных территории. В бюджетах поселений на софинансирование работ по благоустройству дворовых и общественных территорий предусмотрены денежные средства в размере 6,2 млн. рублей. Софинансирование из краевого бюджета составит 24,7 млн. рублей.

Ольга Аполлонова